Zahlen in den letzten Jahren gestiegen : Immer mehr Beschäftigte in NRW arbeiten in Teilzeit

In NRW steigt die Zahl der Teilzeit-Beschäftigten. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Düsseldorf Die Zahl der Beschäftigten in NRW, die in Teilzeit arbeiten, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. So arbeiteten im Juni 2021 zwei Millionen der rund sieben Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf Teilzeitbasis.

Im Jahr 2008 hatte es landesweit 5,8 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gegeben. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten lag damals bei 1,1 Millionen (18,1 Prozent). Im Juni 2021 waren es 28,3 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter von 15 bis 64 Jahren.

Laut den Statistikern ging der höhere Anteil an Teilzeitbeschäftigten mit einem überproportionalen Beschäftigungsanstieg von Frauen einher: Von 2008 bis 2021 erhöhte sich die Zahl der weiblichen Beschäftigten in NRW von 2,5 auf 3,2 Millionen. Zugleich stieg in dieser Zeit der Teilzeitanteil von sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen von 34,7 Prozent auf 48,1 Prozent. Die Zahl der männlichen Beschäftigten erhöhte sich in dem Zeitraum von 3,3 auf 3,8 Millionen. Der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Männer legte von 5,5 auf 11,7 Prozent zu.



(rpo/epd)