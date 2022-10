Mag es gerne warm : Das macht die Nosferatu-Spinne im Winter

Düsseldorf Insekten haben verschiedene Methoden entwickelt, um über den Winter zu kommen. Sie verkriechen sich oder verfallen in Kältestarre und versuchen entweder als Ei, Larve, Puppe oder ausgewachsenes Insekt, die kalte Jahreszeit zu überstehen. Wie verhält es sich mit der Nosferatu-Spinne?

Vor über 20 Jahren infolge des Klimawandels aus dem Mittelmeerraum eingewandert, fühlt sich die Spinne hierzulande inzwischen sehr wohl. „Bestimmte Tierarten können in manchen Regionen nur dann überleben, wenn sie mit dem Menschen zusammenleben“, erklärt der Insekten- und Spinnenexperte Roland Mühlethaler (48) vom Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU). Synanthropie nennen Fachleuten diese Anpassung einer Tier- oder Pflanzenart an den menschlichen Siedlungsbereich. Die Nosferatu-Spinne gehört dazu. Sie fühlt sich nicht nur in Wäldern, sondern auch in unseren Häusern wohl. “Die Tiere mögen es generell gerne warm. Wir bieten den Tieren in unseren Häusern eine gute Überwinterungsmöglichkeit und sie können dort ihre Kokons bauen“, erklärt Mühlethaler.