Rüstungspolitisches Forum Norwegens Kronprinz dankt für deutsche Führung

Norwegens Kronprinz Haakon hat die Rolle Deutschlands für die Sicherheit Europas betont. Vor einem Besuch bei dem Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann sagte Haakon am Dienstag in München: „Deutsche Freunde, danke für Ihren Einsatz zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit und für ihre unerschütterliche Führung in schwierigen Zeiten.“ Angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten verstärkten die beiden Länder als Nato-Partner ihre Verteidigungs-Zusammenarbeit, sagte Haakon auf einem rüstungspolitischen Forum in München.