Investor bei „Höhle der Löwen“ : Das müssen Sie über Nils Glagau wissen

Düsseldorf Auch Nils Glagau sitzt in der 10. Staffel "DHDL" wieder auf der Investoren-Bank. Nach seinen „Löwen“-Auftritten 2019 und 2020 kehrt der Unternehmer nun zum vierten Mal in die beliebte VOX-Show zurück. Ab dem 06. September beginnt das heiße Rennen um die begehrtesten Deals. Wir stellen den Unternehmer vor.

Wer ist Nils Glagau?

Geboren wurde Glagau am 31. Oktober 1975 in Bad Homburg. Nach seinem Abitur schlug er keine gewöhnliche Unternehmer-Laufbahn ein. Glagau studierte zunächst Ethnologie und Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn. Einen Fokus legte er dabei auf die Kultur der Maya, über die der Rheinländer nach seinem Studium in Mittelamerika forschte. 2009 lenkte der Tod von Glagaus Vater seinen beruflichen Werdegang in eine andere Richtung. Fortan übernahm er gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester die Geschäftsführung von Ortohmal, dem langjährigen Familienbetrieb, den sein Vater 1991 gründete. Das Unternehmen mit Sitz in Langenfeld stellt über 30 verschiedene Nahrungsergänzungspräparate her. Insgesamt arbeiten 437 Mitarbeiter bei dem Gesundheits-Unternehmen.