„Gesellschaftliche Verrohung in den Niederlanden“ Mit den Massen kommen die Probleme nach Zandvoort

Ein hellblauer Himmel strahlte am zweiten Juni-Wochenende über der Nordsee, die Temperaturen ließen schon am Vormittag die 25 Grad-Grenze hinter sich, und die Nahverkehrszüge entluden im Halbstundentakt weitere Strandliebhaber am kleinen Bahnhof von Zandvoort aan Zee. Zahlreiche Menschen in der Region verbringen so ein Wochenende am liebsten „op strand“, vor allem, wenn es das erste wirklich sommerliche des Jahres ist. Groß also war die Vorfreude – und umso heftiger der Kater danach, denn wieder einmal „ging es daneben“ in Zandvoort.