Großer Vorsprung im Happiness-Report Sind die Niederländer wirklich so viel glücklicher als wir?

Doch weshalb geht es unseren Nachbarn so gut? Ein Grund könnte freilich die wirtschaftliche Entwicklung sein. Die Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr immerhin um knapp 0,6 Prozent, die EU-Kommission erwartet für 2024 ein reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent. Dem gegenüber ist die Wirtschaft hierzulande geschrumpft. Und auch ums Bildungssystem steht es im Königreich offenkundig besser: Bei der neuesten Pisa-Studie landete die Niederlande deutlich vor Deutschland. Und die Niederländer verdienen auch besser: Während das Durchschnittsgehalt in Deutschland dem Jobportal Indeed zu Folge bei 49.953 Euro brutto pro Jahr liegt, beläuft sich das Durchschnittsgehalt in den Niederlanden auf 51.826 Euro. Wobei zur Wahrheit freilich auch gehört, dass die Lebenshaltungskosten im Nachbarland höher sind. Das zeigt sich deutlich im Supermarkt und an der Tankstelle, aber auch auf dem Immobilienmarkt. Die Arbeitslosigkeit in den Niederlanden liegt bei knapp 3,7 Prozent, bei uns waren es zuletzt 5,7 Prozent. Und man könnte weitere Daten anführen: die Exportbilanz, die Qualität der Universitäten, die Infrastruktur der medizinischen Versorgung.