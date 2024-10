Schneller auf Autobahnen Die Niederländer wollen zurück zu Tempo 130 – nur wie?

Die niederländische Regierung in Den Haag will, dass auf Autobahnen bald wieder schneller gefahren werden darf. Die Zeiten des Tempolimits von 100 Stundenkilometern sollen zügig vorbei sein, so steht es im „Hoofdlijnenakkoord“, dem Koalitionsvertrag der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Dick Schoof. Dort heißt es: „Die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn wird nach Möglichkeit auf 130 Kilometer pro Stunde erhöht.“