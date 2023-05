Lohnt sich ein Trip ans Meer? So wird das Wetter über Pfingsten in den Niederlanden

Die gute Nachricht vorweg: Es bleibt weitestgehend trocken. Die Temperaturen liegen laut einer Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zwischen 12 und 16 Grad. Vor allem Renesse ist bei vielen Party-Wütigen an Pfingsten ein besonders beliebter Urlaubsort. Dort liegen die Temperaturen laut verschiedener Wetter-Prognosen zwischen 12 und 16 Grad. Eines haben aber alle Modelle und Wetter-Seiten gemeinsam: Sie gehen von einem sonnigen Wochenende aus. Das bestätigt uns auch die Meteorologin vom DWD. Morgens kann es jedoch noch ziemlich frisch sein. Wer also campen möchte, der sollte sich in jedem Fall warm anziehen.