Von Maastricht bis Duiven Fünf schöne Weihnachtsmärkte in den Niederlanden

Es ist wieder so weit: Im Advent hüllen Weihnachtsmärkte die Städte in ein buntes Licht, der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein, Tee und Gewürzen zieht aus den Häuschen mit Kunstschnee-Verzierung – und stimmt auf das christliche Fest ein. Mit dem Start der Weihnachtsmarktsaison kommen zahlreiche Besucher aus den Niederlanden nach Nordrhein-Westfahlen und erfreuen sich an der Tradition. Doch es gibt auch Weihnachtsspektakel im Nachbarland, die mit beleuchteten Marktplätzen, Festivals und abendlichen Angeboten locken.