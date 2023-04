Ausflüge im Frühling 2023 Die schönsten Tulpenfelder in Holland und der Region

Die Tulpenblüte beginnt meist ab Anfang oder Mitte April. Dann blühen die Blumen in kräftigem Gelb, Rot oder Pink und färben die Felder in bunte Blütenmeere. Das Schauspiel zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an und die blühenden Felder sind beliebte Fotomotive. Das sorgte jedoch auch bereits für Probleme. Im Frühjahr 2021 etwa blockierten Hunderte mit ihren Autos die Straßen an den Feldern im Rhein-Kreis Neuss, liefen zwischen den Tulpen umher und sogar die Polizei musste einschreiten. In Jüchen musste ein Feld sogar von Ordnungskräften überwacht werden.