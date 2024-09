Regionen und Tipps Schöne Reiseziele für Urlaub mit Hund in den Niederlanden

An vielen Stränden auf Texel darf der Vierbeiner zu jeder Tageszeit mit und oft sogar freilaufen. An der Westküste der Insel (unten Paal 9 bis Paal 28 zum Leuchtturm an der Spitze) gibt es immer wieder unbewachte Abschnitte, an denen Ihr Hund das ganze Jahr über freilaufen darf. Zwischendrin gibt es allerdings auch bewachte und FKK-Strände, dort herrscht Leinenpflicht. In der Hauptsaison und Brutzeit vom 1. März bis 1. September gibt es an einigen Abschnitten ebenfalls Leinenpflicht, dort befinden sich Aushänge. Eine detaillierte Übersicht über die Abschnitte und Pflichten gibt es auf dieser Karte. Es empfiehlt sich, immer Ausschau nach Robben zu halten, die öfter mal am Strand liegen. Ist eine Robbe in Sicht, sollte der Hund in jedem Fall an die Leine genommen werden.