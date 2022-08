Albert Heijn : Supermarktkette in Niederlanden schafft Einkaufswagenpfand ab

Supermarktkette in Niederlanden schafft Einkaufswagenpfand ab

Amsterdam Während der Corona-Pandemie habe der niederländische Supermarktkonzern Albert Heijn festgestellt, dass die Kunden ihren Wagen auch ohne Pfand zurückbringen.

Münze oder Chip dabei? Kunden der größten niederländischen Supermarktkette müssen sich das künftig nicht mehr fragen, wenn sie einen Einkaufswagen holen wollen. „Glücklicherweise sind die Kunden nett genug, die Wagen auch so zurückzubringen“, sagte eine Sprecherin des Handelsunternehmens Albert Heijn am Dienstag dem Sender NOS. Das habe man während der Corona-Pandemie festgestellt, als das Pfandsystem aus hygienischen Gründen ausgesetzt worden war. In dieser Zeit seien auch nicht mehr Wagen verschwunden als vorher.