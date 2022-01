Sturm „Corrie“ in den Niederlanden : Schiffe kollidieren auf der Nordsee - 18 Menschen in Seenot

Schiffe kollidieren auf der Nordsee - 18 Menschen in Seenot

Sturm „Corrie“ in den Niederlanden

Sturm Corrie tobt über dem Meer in Ijmuiden in Nordholland. Foto: AFP/RAMON VAN FLYMEN

Den Haag Vor der niederländischen Nordseeküste bei Amsterdam sind zwei Frachtschiffe zusammengestoßen, 18 Menschen müssen gerettet werden. Seit dem frühen Morgen rast Sturm „Corrie“ von der Nordsee aus über den Nordwesten des Landes und sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Vor der niederländischen Nordseeküste bei Ijmuiden etwa 30 Kilometer im Westen von Amsterdam sind zwei Frachtschiffe zusammengestoßen. Rettungskräfte seien im Einsatz, um zahlreiche Besatzungsmitglieder zu retten, teilte die niederländische Küstenwache am Montag mit. Die „Julietta D“ laufe voll Wasser. 18 Menschen an Bord müssten gerettet werden. Rettungsboote und Helikopter seien im Einsatz.

An der Nordseeküste wurden wegen des Sturms wurden Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Der Flughafen Schiphol bei Amsterdam strich etwa 260 Flüge. Passagiere mussten sich auch auf Verspätungen einstellen, wie ein Sprecher sagte. Bürger wurden aufgerufen, nur in dringenden Fällen das Auto zu benutzen. Der Zugverkehr wurde stark beeinträchtigt. Wegen der heftigen Winde fuhren weniger Züge.