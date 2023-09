Kommen bald Obergrenzen? Holland will weniger ausländische Studenten – Grenzregion protestiert

Der niederländische Bildungsminister Robbert Dijkgraaf hat sich für eine Begrenzung des Zustroms von Zehntausenden ausländischen Studenten pro Jahr in die Niederlande ausgesprochen. Die ausländischen Studenten seien nötig, aber überfüllte Hörsäle und ein Mangel an Dozenten und Studentenzimmern sei die Folge, so Dijkgraaf. Mit 115.000 hat sich die Zahl internationaler Studierender in den Niederlanden seit 2005/2006 mehr als verdreifacht. An Universitäten kamen zuletzt 40 Prozent der Studienanfänger aus dem Ausland, 2015 waren es noch 28 Prozent. Schon Anfang des Jahres erklärte der Minister, die Niederlande befänden sich „am Maximum“. Ende 2022 hatte er Hochschulen aufgefordert, nicht mehr aktiv ausländische Studierende anzuwerben, da Qualität der Lehre und ihre Bezahlbarkeit in Gefahr seien.