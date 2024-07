Großes Literaturfest beiderseits der Grenze Der Sommer der Bücher kann kommen

Für alle Caroline-Wahl-Fans ist das natürlich traurig, für Literaturfreunde ist dies nicht ganz so arg. Denn Wahl ist ja nur eine von insgesamt 30 Autorinnen und Autoren, die ab dem 4. Juli beim Literarischen Sommer mitmachen: mit 60 Veranstaltungen in 21 Städten. Und weil das Literaturspektakel traditionell beiderseits der Grenze mit tollen Geschichten tobt – also in Deutschland und in den Niederlanden –, ist das sommerliche Buchfest auch unter dem Namen Literaire Zomer“ ein Begriff. Und das seit langem: Den Literarischen Sommer gibt es jetzt seit 25 Jahren, und er ist sonniger denn je.