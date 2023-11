Von Mode bis Pflanzen Sechs angesagte Outlets in den Niederlanden

Das Shoppingcenter in Lelystad war das erste Outlet überhaupt in den Niederlanden und liegt direkt am Markermeer. Optisch unterscheidet es sich hingegen kaum von anderen Centern: Ein Geschäft reiht sich an das nächste, Sitzbänke laden zu einer Pause ein, Restaurants und Cafés ebenso. Mehr als 150 internationale Marken bieten auch hier Mode von Premium- und Luxus-Lifestylemarken zu reduzierten Preisen an, unter anderem Michael Kors und Tommy Hilfiger. Eine Besonderheit hat das Shoppingzentrum zu bieten: Benannt wurde Batavia Stad nach dem gleichnamigen Segelschiff, das in nachgebauter Form noch heute in der Nähe des Outlets zu bewundern ist. Wer also genug vom Einkaufen hat, für den lohnt sich ein Ausflug an die Hafenpromenade.