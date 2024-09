Motiv unklar Ein Toter bei Messerangriff in Rotterdam

Ein Mann hat in Rotterdam nach Angaben der Polizei mit einem Messer Passanten angegriffen. Ein Mensch sei getötet und ein weiterer schwer verletzt worden, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt auf X mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Auch er habe Verletzungen erlitten. Polizeisprecher Wessel Stolle sagte, es gebe noch keine Informationen zu einem Motiv, es werde in alle Richtungen ermittelt.