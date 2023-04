Deutsche stürmen Outletcenter in Roermond „Warteschlangen gehören an Karfreitag dazu“

Während an Karfreitag in Deutschland alle Geschäfte geschlossen bleiben müssen, hat in den Niederlanden fast alles offen. Traditionell fahren an diesem Tag Zehntausende Deutsche über die Grenze ins Nachbarland zum Shoppen – etwa nach Venlo und ‘s-Hertogenbosch. Besonders groß ist der Andrang aber in Roermond und im dortigen, wenige Kilometer hinter der niederländischen Grenze gelegenen Outletcenter.