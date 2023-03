Erdrutschsieg für Protestpartei Wie es jetzt für die Niederlande weitergeht

In den Tagen danach wurde das Ausmaß dessen, was da am vergangenen Mittwoch in den Niederlanden geschehen war, erst richtig deutlich: In jeder der zwölf Provinzen, in etwa vergleichbar mit deutschen Bundesländern, hatte die „BoerBurgerBeweging“ (BBB) die Wahlen gewonnen – und das nicht einmal vier Jahre nach ihrer Gründung. Neuesten Berechnungen zufolge bekommt sie damit im neuen Senat, der Ende Mai von den Abgeordneten der Provinzparlamente gewählt wird, 17 der 75 Sitze. Die vier Parteien der Mitte-Rechts-Koalition, die in Den Haag regiert, hat zusammen nur fünf Sitze mehr.