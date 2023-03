Erdrutsch-Sieg für Protestpartei bei Provinzwahlen Eine hellgrüne Welle überrollt die Niederlande

Bereits die ersten Nachwahlbefragungen aus dem urban geprägten Nord-Holland mit der eher links wählenden Hauptstadt Amsterdam hatten die hellgrüne (Hellgrün ist die Farbe der BBB) Welle an: Selbst hier liegt die Partei mit acht Sitzen an der Spitze, wenn auch gemeinsam mit der VVD von Premier Rutte. In den ländlicheren Provinzen war das Ergebnis noch wesentlich deutlicher: In Overijssel holte die BBB knapp ein Drittel der Stimmen und 17 Sitze - mehr als die vier Den Haager Koalitionsparteien zusammen. In Nord-Brabant sprang sie aus dem Stand mit zwölf Sitzen an die Spitze. Im nordöstlich gelegenen Drenthe gab es ebenfalls 17 Sitze gegenüber vier für die VVD. In Gelderland, Ursprung der Bauernproteste des vergangenen Sommers, waren es 13 gegenüber sechs für die Regierungspartei.