Prinsjesdag 2022 : Die Niederlande feiern einen Festtag in Moll

Demonstranten am 17. September 2022 in Den Haag. Foto: AFP/JEROEN JUMELET

Amsterdam In Den Haag begehen die Niederlande heute die feierliche Eröffnung des parlamentarischen Jahres. Diesmal allerdings wird der 'Prinsjesdag‘ überschattet von Krisenstimmung und dem bangen Blick in die Zukunft.

Der dritte Dienstag im September ist in den Niederlanden jedes Jahr ein besonderes Ereignis. Bereits seit 1888 verliest das Staatsoberhaupt in der Thronrede die Regierungspläne für das neue parlamentarische Jahr und widmet sich dem Zustand des Landes. Anschließend präsentiert der Finanzminister dem Parlament die Budgetpläne, worauf die “Tweede Kamer” zwei Tage lang darüber diskutiert. Anhänger der Monarchie drängen sich derweil vor dem nahen Palast Noordeinde, Kritiker echauffieren sich darüber, kurzum: ein Feiertag sowohl für die parlamentarische Demokratie als auch für Fans des Hauses Oranje.

In diesem Jahr wird er freilich überschattet von einer umfassenden Krisenstimmung. Was zum einen daran liegt, dass sich die Menschen, wie auch andernorts in Europa, große Sorgen vor dem herannahenden Winter machen. Hinzu kommen jedoch einige spezifische Gründe, die den derzeitigen Pessimismus zwischen Groningen und Maastricht verstärken.

Um mit dem Grundlegenden zu beginnen: laut einer aktuellen Umfrage des TV-Magazins Een Vandaag erwarten 42 Prozent der Bezieher niedriger Einkommen ihre Rechnungen in absehbarer Zeit nicht mehr bezahlen zu können. 70 Prozent sorgen sich über den Verlust ihrer Kaufkraft. Mit 6,8 Prozent soll sie 2022 sinken, so das Centraal Plan Bureau (CPB), ein staatliches Institut für ökonomische Berechnungen.

Man kann die Angst auch in andere Zahlen kleiden: Die Inflationsrate lag im August beim Rekordwert von 12 Prozent, bei Nahrungsmitteln betrug sie gar 13,1 Prozent. In der Euro- Zone waren es im Schnitt 9,1 Prozent. Der Konsumentenpreis für Gas lag in den Niederlanden laut der Expertenwebsite energievergelijk.nl im Juli mit 28,31 Cent pro Kilowattstunde mehr als doppelt so hoch wie das europäische Mittel von 13,5 Cent (Deutschland: 17,23 Cent).

Verharren wir einen Moment beim Gas, denn dieser zentrale Aspekt der europaweiten Krisenstimmung illustriert, warum diese hierzulande aktuell besonders finster ist. Es geht nämlich nicht nur darum, dass der niederländische Energiemix traditionell stark auf Gas ausgerichtet ist. Auch politische Entscheidungen fallen ins Gewicht, wie die vollständige Liberalisierung des Energiemarkts bereits 2004.

Dass Konsumenten mit flexiblen Kontrakten alle Nase lang den Anbieter wechseln konnten, gefiel den sparfreudigen Niederländern – bis Ende 2021. Schon damals schrieb der Volkskrant-Kolumnist Koen Haegens, die Gaskrise habe das naive Land unsanft aus einem liberalen Traum geweckt. Inzwischen sind Verbraucher mit kurzen Verträgen besonders anfällig für Preissteigungen. Einen Deckel wie in anderen Ländern diskutierte man in den Niederlanden bis vor kurzem nicht. Stattdessen gibt es eine “Energiezulage” von 1300 Euro für Niedrigverdiener, was Experten als unzureichend kritisieren.

Am Beispiel Gas wird somit deutlich: es gibt durchaus konkrete und spezifische politische Gründe für die schlechte Stimmung. Ein solcher sind auch die kontinuierlich schlechten Vertrauenswerte der Regierung “Rutte IV”, die im Januar antrat. Langfristig spielt dabei immer noch der Kindergeld-Skandal eine Rolle. Tausende Leistungsbezieher, zumal solche mit nicht-niederländischem Hintergrund, gerieten fälschlicherweise unter Betrugsverdacht und wurden mit horrenden Nachzahlungsbescheiden in den Ruin getrieben.

Die Vorgänger-Regierung trat 2021 deswegen zurück, kehrte nach den Neuwahlen aus Mangel an Alternativen aber in gleicher Konstellation wieder an die Macht zurück und bewies damit ihrem Ansehen in der Bevölkerung einen Bärendienst. Den Tiefpunkt vermeldet dieser Tage das TV- Magazin Een Vandaag: In seiner jährlichen Umfrage zum Prinsjesdag unter 30.000 Teilnehmenden wird die Regierung mit 3,3 bewertet – der schlechteste Wert jemals. Zum Vergleich: niederländische Schüler müssen auf der Skala von 1 bis 10 zumindest eine 6 erreichen, um eine Prüfung zu bestehen. 65 % der Befragten sprachen sich für Neuwahlen im nächsten halben Jahr aus, darunter auch zahlreiche Anhänger der Koalitionsparteien.

In der heutigen Koalition ist die Vertrauenskrise nicht der geringste Faktor, auch wenn sie sich trotz solcher Umfragen weniger konkret ausdrückt als etwa die sogenannte Wohnkrise – der Mangel von 300.000 Wohnungen – oder der anhaltende Konflikt um die Stickstoff-Emissionen, der im Sommer wochenlang die Bauern mit ihren Treckern auf die Straßen brachte. Vielmehr ist sie das Amalgam, das all diese Themen verbindet und sich als Leitmotiv überall zu bestätigen scheint: eine abgehobene Regierung, die sich um die Sorgen und Probleme der Bevölkerung nicht kümmert.

Welche Dynamik das angenommen hat, zeigte sich unter Einfluss einer Querdenker-ähnlichen Protestbewegung bei den mehrfachen Eskalationen während der Corona-Pandemie. Und auch zuletzt, als bei den Demonstrationen der Landwirte vielfach dieselben Symbole und Parolen auftauchten. Etwa 50 Prozent der Bevölkerung unterstützten die Bauern-Proteste. Die umgedrehte Landes-Flagge sieht man bis heute entlang vieler Autobahnen und Straßen, gerade in der Provinz. Sie dient längst mehr nicht nur Bauern als Ausdruck einer generellen Opposition gegen die Regierung.