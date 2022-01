Während hartem Lockdown : Polizei löst verbotene Corona-Demo in Amsterdam auf

Polizei löst verbotene Corona-Demo in Amsterdam auf

Amsterdam Die Polizei in Amsterdam hat eine verbotene Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung mit rund 2000 Teilnehmenden aufgelöst. Nach ähnlichen unerlaubten Zusammenkünften war es in der Vergangenheit zu Ausschreitungen gekommen.

Die Polizei in Amsterdam hat eine verbotene Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung aufgelöst. Dazu waren am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP rund 2000 Menschen vor dem Rijksmuseum im Zentrum der niederländischen Hauptstadt zusammengekommen. Bürgermeisterin Femke Halsema ordnete die Räumung des Areals an.