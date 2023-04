Tipps, Staus, Kosten Was man über die Osterfeiertage in den Niederlanden wissen muss

Die Inflation in den Niederlanden ist unverändert hoch. Im Februar lag sie bei acht Prozent, im März waren es 4,4 Prozent. Im Februar zahlte man im Vergleich zum Vorjahr 18,4 Prozent mehr für Lebensmittel. Auch Kleidung wurde deutlich teurer: ein Plus von 11,8 Prozent. Die Übernachtungspreise in Hotels waren Ende 2022 um ein Viertel höher als Ende 2019. Die Preise auf Campingplätzen, in Restaurants und Ferienparks stiegen im Durchschnitt um 15 Prozent. „Die Branche ist derzeit mit vielen Herausforderungen konfrontiert, wie etwa eine hohe Inflation, großer Personalmangel und geringere Nachfrage. Zudem sehen sich viele Unternehmer mit oft hohen Corona-Schulden konfrontiert, die zurückgezahlt werden müssen, während sie sich noch nicht von der Corona-Zeit erholt haben“, so ein Sprecher des Gastroverbandes KHN. Zuletzt geisterten gar Nachrichten durch niederländische Medien, wonach das Glas Bier in vielen Küstenorten fünf Euro kostet.