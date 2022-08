Ausgrabungen in niederländischem Badeort : Archäologen finden Flaschenpost mit Schatzkarte in Noordwijk

Noordwijk Im niederländischen Noordwijk haben Archäologen einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Bei Ausgrabungen fanden sie eine alte Flaschenpost mit einer Art Schatzkarte. Was die Forscher über ihren Ursprung wissen.

So stammt das Papier nicht aus dem Jahr 1706 - es ist den Wissenschaftlern zufolge im 20. Jahrhundert hergestellt worden. Rückschlüsse gab auch die Aufschrift am Boden der Glasflasche: „NOF - Calvé Delft“ ist der Name einer Firma, die nach 1898 unter dieser Bezeichnung unter anderem Speiseöl herstellte. Tatsächlich schlug den Forschern beim Öffnen der Flasche Ölgeruch entgegen, und an der enthaltenen Botschaft klebten Ölreste. “Wahrscheinlich wurde diese Flaschenpost Anfang des 20. Jahrhunderts vergraben“, folgert die Museumsbehörde in ihrer Pressemitteilung; das genaue Alter der Flasche wird noch geklärt.