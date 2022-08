„Komplettes Chaos“ : Lkw kracht in Nachbarschaftsfest – mehrere Tote bei Rotterdam

Foto: ANP/dpa/- 5 Bilder Lkw rast bei Rotterdam in Grillfest

Update Rotterdam Ein kleiner Ort in den Niederlanden ist am Samstagabend zum Schauplatz einer Katastrophe geworden. Ein Grillfest war in vollem Gang, da raste ein Lastzug mitten in die feiernden Menschen. Es gibt Tote und Verletzte.

In den Niederlanden ist ein Lastzug in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen. Der Lkw geriet am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich ab und fuhr in ein Grillfest, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Zahl der Todesopfer war auch am Sonntagmorgen noch nicht bekannt.

Die niederländische Polizei sprach in der Nacht von mindestens zwei Toten. Allerdings musste zur Bergung der Getöteten der von einem Deich geratene Lkw noch vollständig geborgen werden. Tote befänden sich noch unter dem Fahrzeug, hieß es. Zunächst war kurz vor Mitternacht der Anhänger des Sattelzuges mit einem Kran wieder auf die Straße gehievt worden. Auch zur Zahl der Verletzten machte die Polizei noch keine abschließenden Angaben.

Der Sattelzug stammt von einer spanischen Spedition. Viele Krankenwagen und auch ein Hubschrauber waren im Einsatz. Mehrere Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, berichtete der Sender NOS. Der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt und wurde auf die Polizeiwache gebracht. Er wurde dort verhört.

Inzwischen meldete sich auch der Fahrer eines weißen Lieferwagens, der sich kurz vor dem Unfall an der Kreuzung befand. Die Polizei erhofft sich von dem möglichen Zeugen Aufschluss über den Hergang des Unglücks.

„Sie können sich vorstellen, was das für ein Schlag ist: Während eines Nachbarschaftsfests fährt ein Lkw in diese Menschengruppe, der Schock ist enorm“, sagte eine Polizeisprecherin dem Sender Omroep Rijnmond. Die Gemeinde kümmere sich um die Betreuung der zahlreichen Zeugen des schrecklichen Geschehens. Eine Spezialfirma sei mit der Bergung des Lastzugs beauftragt worden. Erst danach könnten Experten darunter liegende Toten bergen.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe einer Kreuzung. Die eher schmalen Straßen verlaufen auf einem Deich, an dessen Fuß das Fest im Gange war. „Das ist hier in Nieuw-Bejerland eine sehr enge Dorfgemeinschaft“, sagte Bürgermeister Charlie Aptroot dem NOS. Für die Einwohner sei das Unglück ein fürchterlicher Schlag. „Die Menschen wollen wissen, wie es ihren Angehörigen oder guten Freunden geht. Aber es gibt noch keine komplette Übersicht.“

Rund 100 Menschen hätten sich für das von einem Verein organisierte Fest angemeldet gehabt, sagte ein Anwohner zu Omroep Rijnmond. Eine andere Nachbarin sprach von „kompletten Chaos“. Alle seien in Panik gewesen. Jeder habe helfen wollen. „Aber es gab fürchterlich viele Verletzte.“

