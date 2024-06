Kurioser Fall aus den Niederlanden Zu viele Raser zwingen Blitzer in die Knie

Eine vor einer Autobahnbaustelle in Rotterdam aufgestellte Radarfalle hat wegen der hohen Anzahl der geblitzten Autos den Geist aufgegeben. „Das bewegte sich auf zehntausend Bußgelder pro Tag zu“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der niederländischen Hafenstadt dem Sender RTL. Im Prinzip sei das häufige Blitzen kein Problem für den mobilen Blitzer, aber das Verarbeitungssystem habe die große Zahl der erfassten Raser nicht bewältigen können. Wegen der Erneuerung einer Brücke auf der Autobahn 16 gilt in dem Abschnitt seit kurzem Tempo 70. Viele Pendler hätten sich an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung noch nicht gewöhnt, hieß es.