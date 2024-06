Drohen, erpressen, zerstören Zahl der Sprengstoffanschläge in den Niederlanden steigt dramatisch an

Die an Hauseingängen, Fassaden oder Geschäften deponierten Spreng- oder Brandsätze richten zumeist Sachschäden an, verletzt wird bei den nächtlichen Anschlägen in der Regel niemand. Häuser sind das Ziel, aber auch Gartenlauben und Autos. Meist kommen schwere Feuerwerkskörper oder Brandbomben zum Einsatz. Die Übergriffe ereignen sich in kriminellen Kreisen, zudem werden die Sprengsätze immer häufiger auch in Beziehungs- oder Geschäftskonflikten eingesetzt. Es geht darum, zu drohen oder zu erpressen, bisweilen soll aber auch schlichtweg größtmöglicher Sachschaden angerichtet werden.