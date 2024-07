Winterswijk bei Bocholt Warum diese kleine Stadt ein echter Holland-Geheimtipp ist

Sprachlich müssen sich Deutsche in der niederländischen Kleinstadt Winterswijk nicht anpassen. Wie selbstverständlich parliert die Kassiererin Deutsch, Etikette machen auf „Rabatte“ aufmerksam, Schilder weisen in der Umkleide darauf hin, dass man „nur zwei Artikel“ herschaffen dürfe. Und wer sonntags über die Wooldstraat, die Haupteinkaufsstraße, läuft, wird schnell merken, dass Niederländer hier in der Minderheit sind – Deutsche haben die 30.000-Einwohner-Stadt Winterswijk, eine Autostunde von Kleve entfernt, für sich entdeckt.