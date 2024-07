Bei uns kaum bekannt Was haben Haifischzähne auf niederländischen Straßen zu sagen?

Doch was bedeuten die Symbole? Die Antwort ist recht einfach: Wer auf der Straße mit den Haifischzähnen fährt, muss warten, bis die Verkehrsteilnehmer auf der Straße ohne Haifischzähne die Kreuzung passiert haben. Die Vorfahrt gilt für Fahrrad-, Auto- und Motorradfahrer, Fußgänger sind ausgenommen. Im Nachbarland setzt man insbesondere an schlecht einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen auf die Haifischzähne, also dort, wo besondere Sorgfalt erforderlich ist. Die Spitzen der Dreiecke sind dabei immer in Richtung des wartepflichtigen Verkehrs angebracht.