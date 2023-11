Erdrutschsieg für Geert Wilders Die Niederländer sind nicht so liberal, wie wir Deutschen gerne glauben

Meinung | Den Haag · Liberal, entspannt und weltoffen: So sehen die Deutschen ihre Nachbarn aus den Niederlanden gerne. Nun hat Islamfeind und Rechtspopulist Geert Wilders die Parlamentswahl gewonnen. Das sagt viel über die Stimmung im Land aus. Und es ist eine Warnung an die Ampel in Berlin.

23.11.2023 , 10:26 Uhr