Wahl in den Niederlanden : Der Kampf um den rechten Wähler

Den Haag Die Niederländer wählen ein neues Parlament. In der Corona-Zeit ist Premier Rutte Favorit. Doch die Rechten wittern eine Chance. Rechtspopulist Wilders hat Konkurrenz bekommen.

Auch er muss auf seine sonst so geliebten Auftritte auf Marktplätzen verzichten, bejubelt von vielen „Henk und Ingrids“, wie er die Durchschnittsbürger gerne nennt. Stattdessen wird er sich in gleich drei TV-Debatten ein direktes Duell mit Rutte liefern. Wilders nutzt Corona für einen Frontalangriff auf Rutte und das Versagen des Staates: „Das Schließen der Krankenhäuser, der Mangel an Intensiv-Betten: Nur der Geiz von Rutte.“

Mit Baudet dagegen konnte man sich sehen lassen. Der promovierte Rechtsphilosoph mit Flügel im Büro flirtet mit Ultra-Rechten in den USA oder Frankreich , singt das Loblied des Nationalismus. Er lehnt die EU und Klimaschutz ab, hetzt gegen Immigration ebenso wie gegen eine angebliche linke Vorherrschaft in Kultur, Medien und Universitäten.

Aber Baudets Ex-Freunde treten mit einer eigenen Partei an: Ja21. „Wir sind für die politisch Obdachlosen da“, sagt Spitzenkandidat Joost Eerdmans. Mit einem gemäßigteren Programm will er punkten: Weniger Europa, weniger Migration, weniger Klimaschutz. Und JA21 hat etwas zu bieten: eine starke Fraktion in der Ersten Kammer des Parlaments, Abgeordnete in den Provinzen und im Europa-Parlament.