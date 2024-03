Krankheitswelle rollt Vier tote Säuglinge durch Keuchhusten in den Niederlanden

Die Gesundheitsämter in der Grenzregion starten Impfkampagnen gegen Keuchhusten und Masern. Ein Masernausbruch in Eindhoven und eine seit Monaten andauernde Keuchhustenwelle, die in den Niederlanden zum Tod von vier Babys geführt hat, lassen Mediziner aufschrecken. Das berichtet die niederländische Tageszeitung „De Gelderlander“.