Waren und Dienstleistungen : Preise in den Niederlanden steigen so stark wie nie

Preise in den Niederlanden steigen so stark wie nie

Kundinnen kaufen in einem Supermarkt in den Niederlanden ein. (Symbolbild) Foto: Klemmer

Amsterdam Die Verbraucherpreise in den Niederlanden haben zuletzt um mehr als 14 Prozent zugelegt. Vor allem die Energiepreise haben die Inflationsrate nach oben getrieben.

Die Verbraucherpreise in den Niederlanden sind im September wegen stark verteuerter Energie so kräftig gestiegen wie noch nie. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 14,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Statistikbehörde CBS am Donnerstag mitteilte. Im August hatte die Teuerungsrate noch 12,0 Prozent betragen. Sie liegt damit weit höher als im benachbarten Deutschland: Hier ist die Inflationsrate im vergangenen Monat auf 10,0 Prozent gestiegen.