Beliebtes Ausflugsziel Theetuin Millingen steht für 1,8 Millionen Euro zum Verkauf

Bei deutschen Tagesausflüglern ist der Teegarten im Grenzort Millingen eine beliebte Adresse. Und das nicht nur wegen des Honig-Walnuss-Kuchens, der Mangofrucht-Torte, der Quiche oder dem Tee mit frischer Minze. Das Café, das in diesem Monat 30 Jahre alt wird, bietet auch eine einzigartige Natur: eine Blumen-Oase auf einer Fläche etwa so groß wie ein Fußballfeld. So mancher Besucher wähnt sich im Paradies. Schon die Anreise ist ein echtes Erlebnis: Eine asphaltierte Straße gibt es nicht, stattdessen geht es zweieinhalb Kilometer durchs Naturschutzgebiet De Millingerwaard, auf dem Rad oder zu Fuß.