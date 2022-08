Streiks auf den Schienen : Keine Züge fahren in den Niederlanden

Blick auf einen Bahnsteig am Hauptbahnhof Utrecht, während eines Streiks der Eisenbahner, für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Foto: dpa/Peter Dejong

Amsterdam Leere Bahnhöfe, volle Straßen: Der vierte von fünf regionalen Bahnstreiks in den Niederlanden legt den Schienenverkehr lahm. Heute wird auch in Grenznähe weiter gestreikt.

Gähnende Leere auf dem Weg zu den Bahnsteigen, Mitarbeiter in Gelben Westen, die gestrandeten Reisenden weiterhelfen, Andrang herrscht nur in den Cafés und Snackbars. So wie auf Amsterdam Centraal sah es am Dienstagvormittag überall auf großen niederländischen Bahnhöfen aus. Mit Ausnahme der Züge zum Flughafen und internationaler Verbindungen enthielten die Abfahrtspläne nur Absagen. Internationalen Fahrgäste konnten dort ein niederländisches Wort lernen, das überall in roten Lettern auftauchte: staking – Streik.

Seit letzter Woche legen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der niederländischen Bahn immer wieder tageweise die Arbeit nieder: ein sogenannter “Staffel-Streik”, der jeweils einen bestimmten Teil des Landes betrifft. Am Montag war die Hauptstadt an der Reihe, am gestrigen Dienstag stand eigentlich die zentrale Region Utrecht auf dem Programm. Am Vorabend beschloss die Bahn dann, den Schienenverkehr im gesamten Land weitgehend einzustellen, da Störungen an diesem Knotenpunkt, im deutschen Bahnnetz vergleichbar mit Frankfurt, sich ohnehin auf den Rest des Landes auswirken.

Die Gewerkschaften FNV Spoor, VVC und CNV hatten vor gut einer Woche fünf Streik-Tage angekündigt, weil bei den Tarifverhandlungen mit den Nederlandse Spoorwegen (NS) keine Einigng erzielt wurde. Gewerkschaften fordern im Hinblick auf die durch Personalmangel erhöhten Arbeitszeiten und Inflation eine Lohnerhöhung plus Extra-Zahlung. Die Bahn lehnte dies Mitte August ab. “Die NS lässt uns keine andere Wahl als das Vorbereiten von Streiks”, hieß es darauf in einer Mitteilung von FNV Spoor.

Als Folge des Streiks nahm der Arbeits-Verkehr auf den Straßen stark zu. Mit 530 Kilometern war die Staulänge doppelt so lang wie an einem durchschittlichen Diestagmorgen, so die Verkehrsvereinigung ANWB. Vivianne Heijnen, die Staatssekretärin für Infrastrktur, forderte Gewerkschaften und Bahn auf den Konflikt im Interesse der Reisenden schnellstmöglich zu beenden. Für diese seien die Folgen “extrem ärgerlich”, so Heijnen via Twitter.

Die Organisation Rover, die Reisende im öffentlichen Verkehr vertritt, ärgert sich über den späten Zeitpunkt, zu dem der Ausfall von Zügen im ganzen Land bekanntgemacht wurde. “So kurz vorher, das geht wirklich nicht”, so Direktor Freek Bos zum Algemeen Dagblad. Bahn-Chef Bert Groenewegen sagte, der Zugverkehr werde “ins Herz getroffen”, zeigte aber auch Verständnis für die Aktionen. “Streiken tut man nicht einfach so.” Die NS wolle darum weiterverhandeln.

