Mit allem Drum und Dran So teuer ist ein Strandtag an der niederländischen Küste

So viel vorneweg: Es gibt teurere Destinationen in den Niederlanden als Ouddorp. Man kennt Strandörtchen im Nachbarland, in denen das „kopje koffie“ sechs Euro, das Bier zehn Euro und die Portion Bitterballen zwölf Euro kostet. Und für großes Aufsehen sorgte unlängst, dass in Scheveningen bei Den Haag mancherorts ab der ersten Minute Parken 50 Euro kassiert werden. Ouddorp dahingegen, auf der Halbinsel Goeree-Overflakkee in der Provinz Zuid-Holland gelegen, ist nicht nur beschaulicher, sondern auch günstiger. Ein Überblick.