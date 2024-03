Kampf gegen 30 Millionen Einwegbecher So funktioniert das Pfandsystem für Kaffeebecher in den Niederlanden

Die EU hatte sich bereits am 5. März auf umfassende Maßnahmen zur Reduzierung von Plastikmüll geeinigt. Dazu sollen ab 2030 eine Reihe von Einweg-Kunststoffverpackungen verboten werden, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft und Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments am Montagabend vereinbarten. Darunter fallen etwa Plastikverpackungen von Obst und Gemüse in Supermärkten, Minipackungen von Ketchup und Mayonnaise in Restaurants, kleine Shampooflaschen in Hotels, Schrumpffolien für Koffer an Flughäfen sowie Plastiktüten und Einwegbecher. Als Ziel wurde die Reduzierung von Plastikverpackungen um fünf Prozent bis 2030 und um 15 Prozent bis 2040 vereinbart. Zudem müssen alle Verpackungen recyclebar sein, und Lebensmittelverpackungen dürfen keine besonders langlebigen Chemikalien mehr enthalten.