Direkt hinter der Grenze Sieben Tipps für einen Ausflug in die Achterhoek

Schon der Name verrät es: Die Achterhoek führt gewissermaßen ein Schattendasein. Immerhin heißt die Region übersetzt „hintere Ecke“. So denkt kaum jemand gleich an die Achterhoek, wenn man einen Tagesausflug oder Urlaub gen Nachbarland plant. Dabei haben die Landstriche nordöstlich des Kreises Kleve eine Menge zu bieten. Wir nennen sieben Geheimtipps.