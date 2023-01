Partei Forum voor Democratie Rechtsextreme in den Niederlanden – mit Anlauf in die Parallelgesellschaft

Haben Sie schon einmal von Forumland gehört? Es handelt sich um die erste Parallelgesellschaft, die von Rechtspopulisten nicht als verwerfliches Ergebnis von Einwanderung verteufelt, sondern sogar angestrebt wird. Ganz offen. Und zwar von der niederländischen Partei Forum voor Democratie (Forum für Demokratie). Als diese Ende November ihren Kongress abhielt, präsentierte Gründer und Chef Thierry Baudet den ersten Schritt: die „Forum-App“, mit der Mitglieder in Kontakt mit Gleichgesinnten treten können. 500 Betriebe seien schon beteiligt, hieß es. Baudet sagte, er habe seine Gardinen über die App bezogen, einen Stuckateur und ein Umzugsunternehmen gefunden. Eine Dating-Funktion sei bereits in Planung. Damit nicht genug: Im Spätsommer eröffnete Forum, wie die Partei meist abgekürzt wird, seine erste Grundschule in Almere. „Wir sind Forumland. Vielleicht kein territoriales Land, aber ein virtuelles“, sagte Baudet schon im Jahr 2021. „Wir müssen unsere eigenen sozio-ökonomischen Beziehungen schaffen. Wir müssen einander am Leben halten, denn sie tun das auch.“