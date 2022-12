Jagdszenen in den Niederlanden Polizisten jagen Böller-Schmuggler mit Drohnen

In Amersfoort wurde in der vergangenen Woche ein Lieferwagen mit 438 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper gestoppt, in einer Wohnung in Almere fanden Fahnder 400 Kilo Böller. In Zusammenhang mit diesen Funden seien drei Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es handelt sich um einen 43-jährigen Mann, eine vier Jahre jüngere Frau und einen 17-Jährigen, denen internationaler Böllerschmuggel vorgeworfen wird.