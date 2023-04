Zwischen einem und zwölf Jahren Niederlande wollen Sterbehilfe-Gesetz auf Kinder ausweiten

Um den Schritt einzuordnen und den Kontext zu begreifen, empfiehlt es sich, die niederländische Gesellschaft in ihren Nuancen zu betrachten. In weiten Teilen gibt es eine liberale Auffassung in puncto aktiver Sterbehilfe, für die übrigens der in Deutschland nach den Krankenmorden der Nationalsozialisten belastete Begriff „Euthanasie“ verwendet wird. Ein pragmatischer, selbstbestimmter Umgang mit dem Thema gehört in progressiven Kreisen zum Selbstverständnis und ist vielfach, aber längst nicht überall Konsens.