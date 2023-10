Opfer wahrscheinlich aus Deutschland Mindestens eine Person bei Bootsunglück in den Niederlanden umgekommen

Das Boot war mit vier Personen an Bord am Dienstag im Volkerak, einem Seitenarm der Nordsee, im Südwesten des Landes gekentert. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei hatte die Suche nach den Vermissten in der Nacht abgebrochen und am Mittwoch mit Sonar-Geräten und Tauchern fortgesetzt. Die Polizei denkt, dass die Gruppe zum Fischen in den Niederlanden war.