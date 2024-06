Cola, Schokolade, Kaffee Weshalb Markenprodukte in den Niederlanden bald günstiger werden könnten

Warum ist Cola in den Niederlanden teurer als hierzulande? Weshalb muss man für Schokoriegel im Königreich tiefer in die Tasche greifen, wieso für Drogerieartikel? Aus Sicht der Regierung in Den Haag ist die sogenannte „Einkaufsdiskriminierung“ durch prominente Marken ein entscheidender Faktor. Viele Lebensmittelkonzerne untersagen es niederländischen Supermärkten nämlich, ihre Produkte im großen Stil im Ausland, also etwa in Deutschland einzukaufen – auch wenn es dort Produkte zu einem günstigeren Preis gibt. Die Supermärkte werden „gezwungen“, bei der niederländischen Niederlassung des jeweiligen Herstellers zu bestellen. „Gerade in Zeiten hoher Preise ist das problematisch“, sagte die niederländische Wirtschaftsministerin Micky Adriaansens.