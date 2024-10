Autos mit Kameras unterwegs Parken in den Niederlanden? Achtung vor Kontrollen von Scan-Autos

Arnheim · Eine Streife des Ordnungsamts, die für Knöllchen unterm Scheibenwischer sorgt? In vielen Städten im Nachbarland wird längst anders kontrolliert. So werden deutlich mehr Knöllchen verteilt. Doch die neue Technik hat so ihre Tücken.

08.10.2024 , 06:25 Uhr

Viele Kommunen setzen im Nachbarland auf Scanautos. Foto: Gemeente Alkmaar