Attraktionen in Kürze Kleine Auswahl von Touri-Events für Niederlande-Urlauber

In Alkmaar wurde nun eine Büste von Rudi Carrell enthüllt. Sie wurde in dessen Heimatstadt zu Ehren des großen Sängers und Produzenten aufgestellt. Besucher finden sie am Munnikenbolwerk, einem kleinen Park im Herzen der niederländischen Stadt, informiert Alkmaar Marketing. Der deutsche Bildhauer Carsten Eggers hat die Bronze-Abbildung gefertigt - kurz vor dem Tod des Showmasters 2006. Die Büste von Rudi Carrell steht mit Blick in die Richtung des Stadtteils „Spoorbuurt“, in dem er 1934 geboren wurde und aufgewachsen ist.