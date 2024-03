Geert Wilders wird kein Regierungschef Wie geht es jetzt weiter in den Niederlanden?

Analyse | Amsterdam · Es sieht so aus, als träte in Den Haag bald eine Expertenregierung ihr Amt an – das wäre etwas ganz Neues. Der Grund ist, dass Rechtspopulist Geert Wilders als untragbar gilt. In den Verhandlungen haben sich die Gräben vertieft.

19.03.2024 , 19:56 Uhr

7 Bilder Das ist Geert Wilders 7 Bilder Foto: AP/Peter Dejong