Andere Verkehrssitten Warum man in den Niederlanden keine Rettungsgasse bildet

Zur Wahrheit aber gehört: Verboten ist es nicht, eine Rettungsgasse zu bilden. Tatsächlich gibt es im Königreich sogar ein Schild, das die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich dazu auffordert. Wenn das aber nicht zu sehen ist, bilden die Niederländer in der Regel auch keine Rettungsgasse. Damit der Standstreifen bei unseren Nachbarn auch tatsächlich frei bleibt und Einsatzkräfte schnell von A nach B kommen, ist das Bußgeld bei Verstößen hoch. Wer den Standstreifen ohne triftigen Grund – etwa eine Panne oder akute gesundheitliche Beschwerden – befährt, muss mit einem Bußgeld von 420 Euro rechnen. 280 Euro sind es, wenn man auf dem Standstreifen hält, ohne tatsächlich in Not zu sein. Übrigens: Mit der Pflicht zur Rettungsgasse steht Deutschland in Europa nicht alleine da. Auch in Belgien, Luxemburg, Österreich oder Ungarn gibt es sie.