Die Debatte läuft Gibt es bald schärfere Grenzkontrollen nach Holland?

Nicht nur in Deutschland läuft eine Debatte über umfangreichere Grenzkontrollen, auch in den Niederlanden werden entsprechende Forderungen laut. Hierzulande hatte es auf Anordnung des Innenministeriums während der Fußball-Europameisterschaft wochenlang engmaschige Kontrollen der Bundespolizei gegeben. So kam es am Grenzübergang A40 bei Straelen, auf der A3 beim Übergang Emmerich-Elten und auf der A57 zwischen Nimwegen und Goch immer wieder zu langen Staus. Doch die Einsätze hatten Erfolg: Es wurden Personen, die bereits abgeschoben waren, zurückgewiesen, zudem wurden Schleuser festgenommen oder offene Haftbefehle vollstreckt.