Gegendemonstranten greifen Polizei an Gewaltausbruch in Arnheim nach versuchter Koranverbrennung

Der Versuch von Edwin Wagensveld, dem Chef der rechtsextremen Organisation Pegida in den Niederlanden, in Arnheim einen Koran in Brand zu setzen, eskalierte am Samstag völlig. Die Polizei konnte nicht verhindern, dass wütende Gegendemonstranten den Mann angriffen. Schlussendlich gelang es Wagensveld trotz dreier Versuche nicht, das heilige Buch der Muslime zu verbrennen.