Ende der Ausgangssperre : Niederlande wollen Lockdown trotz hoher Infektionsrate lockern

Den Haag Obwohl die Infektionszahlen in den Niederlanden immer noch sehr hoch sind, werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Nach vier Monaten strengen Lockdowns wird die abendliche Ausgangssperre aufgehoben, und die Terrassen der Cafés und Geschäfte dürfen unter Auflagen wieder öffnen.

Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag in Den Haag an. Die Lockerungen sollen ab dem 28. April gelten. „Wir wagen das Risiko, am 28. April den ersten vorsichtigen Schritt zu machen“, sagte der Premier.